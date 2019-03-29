BAKAN PAKDEMİRLİ’NİN KONUŞMASI SIRASINDA ’BEN PKK’LIYIM’ DİYEN VATANDAŞ: 10 YILDIR AK PARTİLİYİM, TEPKİ GÖSTERMEK İSTEDİM
CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin “Miting alanında bir kişi, ben PKK'lıyım diyerek provokasyon yaptı“ dediği şahsın videosunu paylaştı. Söz konusu kişi, “CHP'ye oy veren arkadaşlarım ve akrabalarım olduğu için 'Her CHP'ye oy veren PKK'lıysa ben de PKK'lıyım' diyerek tepki göstermek istedim“ dedi.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye’Den Hareket Eden Tankeri Kaçıranlar Terör Suçundan Yargılanacak
- İngiliz Kadın 55 Yaşında Kendi Torununu Doğurdu
- Çok Konuşulacak Açıklama! Cami Saldırısının Arkasında Mossad Mı Var?
- Suriye’Nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail’İn Olduğu Ortaya Çıktı
- Belçika’Nın, Abd’Den 4 Milyar Euroya Aldığı F-35’Ler Dayanıklılık Testini Geçemedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar