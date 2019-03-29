CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin “Miting alanında bir kişi, ben PKK'lıyım diyerek provokasyon yaptı“ dediği şahsın videosunu paylaştı. Söz konusu kişi, “CHP'ye oy veren arkadaşlarım ve akrabalarım olduğu için 'Her CHP'ye oy veren PKK'lıysa ben de PKK'lıyım' diyerek tepki göstermek istedim“ dedi.

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