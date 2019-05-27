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Bakan Selçuk Ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı
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Bakan Selçuk ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı

BAKAN SELÇUK VE BAKAN VARANK, METALURJİ İŞÇİLERİYLE SAHUR YAPTI

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasında incelemeden bulundu ve gece vardiyasında çalışan işçilerle sahur yaptı.

Tarih : 27 Mayıs 2019, 19:20
Puan Ver : Bakan Selçuk Ve Bakan Varank, Metalurji İşçileriyle Sahur Yaptı(10/10)6

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dilovası Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Çolakoğlu Metalurji isimli demir çelik fabrikasına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Demir çelik sanayisinde 74 yıldır hizmet veren ve 80'den fazla ülkeye ihracat yapan fabrikanın gece vardiyasında çalışan işçileriyle sahur programında bir araya gelen bakanlar, fabrikada incelemelerde bulundu. Şirket yöneticileri tarafından bilgilendirilen Bakan Selçuk ve Bakan Varank, üretim hattının başına geçip döküm yaparak gece üretimine start verdi....

















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