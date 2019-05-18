Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk 18 Mart'ta yaptığı yeni eğitim sistemi açıklamasında önümüzdeki dönem kısaca HEY denilen uygulamaya geçileceğini açıkladı. Peki HEY olarak tanımladığı Hayal-Etkinlik-Yaşam ile neler hedefleniyor? İşte Bakanın açıklamaları i

Yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlatan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yapılacak değişimleri açıklarken kısaca HEY olarak adlandırılan yeni uygulamanın önümüzdeki dönemlerde hayata geçirileceğini belirtti. Bakan “yeni sistemde gençleri toplumda daha yararlı hale getirmeyi hedeflediklerini“ söyledi. Türk eğitim sisteminde ilk kez uygulanacak olan HEY'in açılımı Hayal-Etkinlik-Yaşam olarak belirtildi....



































