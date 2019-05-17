İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cem Küçük'ün sorularını yanıtladı. Küçük, Soylu'ya Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini hatırlatarak “Siz aday olsaydınız sonuç farklı olur muydu?“ diye sordu. Soylu da “AK Parti bir karar vermiş, Mehmet Özhaseki'yi aday yapmış....



































