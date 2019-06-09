Muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bayram tatili süresince 70 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiğini söyledi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Güngören'de muhtarlarla bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamalarda gündemi değerlendiren Soylu 8 günlük bayram tatilinde meydana gelen trafik kazalarında toplam 70 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: haberinburada....