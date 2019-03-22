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Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil!

BAKAN SOYLU SEÇMENE BÖYLE SESLENDİ: NE OLURSUNUZ BİZİ ZAYIF DÜŞÜRMEYİN, BU SEÇİM DERS VERME SEÇİMİ DEĞİL!

Partisinin Zonguldak mitinginde konuşan Süleyman Soylu, “Sevgili milletim bizi Kandil'in önünde boynumuzu eğik bırakmayın ne olursunuz? Bu seçim ders verme seçimi değildir. Bu seçim fire verme seçimi değildir“ dedi.

Tarih : 22 Mart 2019, 01:00
Puan Ver : Bakan Soylu Seçmene Böyle Seslendi: Ne Olursunuz Bizi Zayıf Düşürmeyin, Bu Seçim Ders Verme Seçimi Değil!(8/10)4

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin yerel seçim çalışmaları için bulunduğu Zonguldak'da kendisini dinlemek için toplanan kalabalığa seslendi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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