S-400'lerle ilgili önemli açıklamalar yapan Soylu, “Allah muhafaza, Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez“ diye konuştu.

İstanbul Beşiktaş'ta Şebinkarahisar Ocaktaşı Köyü Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen sahur programında vatandaşlarla bir araya gelen Soylu Rusya'dan alınması planlanan savunma sistemi hakkında, “Almayalım mı S-400'leri. Hani bağımsızlık, hani özgürlük? Allah muhafaza, Türkiye'nin herhangi bir noktasına uzun menzilli bir füzeyle saldırabilirler. Yarın eyvah para etmez....



































