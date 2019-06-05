BAKAN SÜLEYMAN SOYLU, SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN NAMAZ VİDEOSUNA AÇIKLIK GETİRDİ!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Ramazan Bayramının 2'inci gününde Arnavutköy'de Trabzonlular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından organize edilen programa katıldı. Düzenlenen programda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Arnavutköy Kaymakamı Ahmet Odabaş, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı ve çok sayıda vatandaş eşlik etti. Teker teker hemşehrileriyle bayramlaşan Bakan Soylu, vatandaşların fotoğraf çekinme isteklerini de geri çevirmedi....
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