Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatı ile eş zamanlı olarak havalimanına ulaşım altyapılarının da inşaatlarını başlattıklarını kaydederek, yapılan çalışmaları anlattı.

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