Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle, bürokrasiyi azaltan, yatırımcı dostu 6 yeni Endüstri Bölgesi kurulduğunu ve bu bölgelerin de 49 bin kişiye iş kapısı olacağını söyledi.