Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda 28 Şubat'ta yapılan değişiklikle sağlanan muafiyetin 28 Mayıs'ta sona ereceğini hatırlatarak, esnafa “Mağdur olmayın“ uyarısında bulundu.

TBMM'den geçen yasa ile kullandığı ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus muafiyet getiriliyor. Düzenleme ayrıca ölçü aletlerini kullanan esnafa kesilen idari para cezalarındaki orantısızlığı gideriyor. Pazar esnafının kullandığı tartılar ile akaryakıt istasyonlarındaki sayaçlara verilecek cezalarda da ayrıma gidilecek....



































