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Bakan Varank: Ölçü Aletlerinin Muayenesini Yaptırmayan Esnafa Tanınan Muafiyet Süresi 28 Mayıs’ta Sona Eriyor

BAKAN VARANK: ÖLÇÜ ALETLERİNİN MUAYENESİNİ YAPTIRMAYAN ESNAFA TANINAN MUAFİYET SÜRESİ 28 MAYIS’TA SONA ERİYOR

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu'nda 28 Şubat'ta yapılan değişiklikle sağlanan muafiyetin 28 Mayıs'ta sona ereceğini hatırlatarak, esnafa “Mağdur olmayın“ uyarısında bulundu.

Tarih : 22 Mayıs 2019, 17:00
Puan Ver : Bakan Varank: Ölçü Aletlerinin Muayenesini Yaptırmayan Esnafa Tanınan Muafiyet Süresi 28 Mayıs’Ta Sona Eriyor(5/10)1

TBMM'den geçen yasa ile kullandığı ölçü aletinin muayenesini farkında olmadan yaptırmayan esnafa bir defaya mahsus muafiyet getiriliyor. Düzenleme ayrıca ölçü aletlerini kullanan esnafa kesilen idari para cezalarındaki orantısızlığı gideriyor. Pazar esnafının kullandığı tartılar ile akaryakıt istasyonlarındaki sayaçlara verilecek cezalarda da ayrıma gidilecek....

















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