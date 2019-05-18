Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıkladığı yeni sistemde öğrencilerin kariyer planına göre ders seçebileceğini duyurdu. Robot aracılığıyla yapılacak ders seçme işlemi canlı yayında anlatıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlattı. Yeni sistemle beraber ders sayısı da azaltıldı. Öğrenciler, bir robot aracılığıyla kariyer hedeflerine göre ders seçebilecek....



































