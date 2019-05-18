Ak Partili Şahin: Keşke Akşener Ve Hdp’Nin Genel Başkanı Da Fotoğrafta Olsaydı
Fransa İçişleri Bakanı Castaner, Rapçi Conrad’I Nefret Çağrısı Nedeniyle Şikayet Etti
Arsenal’İn Ermeni Futbolcusu Mkhitaryan, Bakü’Deki Finale Götürülmüyor
Fatih Terim, Ümit Davala Ve Orhan Ak Pfdk’Ya Sevk Edildi
Almanya’Da Polis Köpeğinin Saldırdığı Kadın, Devletten 25 Bin Euro Tazminat Kazandı
Thy Yönetim Kurulu Başkanı Aycı’Dan 10 Bin İstihdam Müjdesi
Chp’Li Vekillerden Eyt’Lilere 23 Haziran Çağrısı: Oylarınızı Heba Etmeyin
Atalanta, Sinan Gümüş’Ü Gündemine Aldı
İçişleri Bakanı Soylu, Kılıçdaroğlu’Nun Koruması Hakkında Yanıltıldığı İddialarına Yanıt Verdi
Fenerbahçe’Nin Eski Yöneticisi Selim Kosif’Ten Fatih Terim’E: Sahte Mahalle Kabadayısı
Özbek Uyruklu Şahıs, Bebek Bakıcısı Olarak Girdiği Evleri Soydu
İtalyan Astaldi Üçüncü Köprüdeki Payının Satışı İçin Görüşmelere Tekrar Başladı
Tff 2. Ligde Play-Off’Un Adı Belli Oldu: Sakaryaspor-Karagümrük
Süper Ligde Son Hafta Programı Belli Oldu
Temelli’Den Adalet Bakanı Gül’E ’Öcalan’ Çağrısı: Attığınız Adımı Tamamlama Zamanı Geldi
4 Günde 3 Bin Suriyeli, Bayram İçin Ülkesine Gitti
Arda Turan, Fatih Terim’Den Özür Diledi İddiası!
Arkadaşından Ödünç Aldığı 4 Milyon Tl Değerindeki Ferrari’Yle Kaza Yaptı! Olay Anbean Kameralara Yansıdı
Son Dakika! 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’Nde Araç Yangını! Ekipler Müdahale Ediyor
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’Nden Yapılan Hatalı Geçişler İçin Af Getiren Teklif Yarın Meclis’E Geliyor

Bakan’ın Kürsüye Çıkardığı İki Öğrenci, Ders Seçme İşlemi Canlı Yayında Anlattı

BAKAN’IN KÜRSÜYE ÇIKARDIĞI İKİ ÖĞRENCİ, DERS SEÇME İŞLEMİ CANLI YAYINDA ANLATTI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, açıkladığı yeni sistemde öğrencilerin kariyer planına göre ders seçebileceğini duyurdu. Robot aracılığıyla yapılacak ders seçme işlemi canlı yayında anlatıldı.

Tarih : 18 Mayıs 2019, 15:30
Puan Ver : Bakan’In Kürsüye Çıkardığı İki Öğrenci, Ders Seçme İşlemi Canlı Yayında Anlattı(5/10)1

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim sisteminin ayrıntılarını anlattı. Yeni sistemle beraber ders sayısı da azaltıldı. Öğrenciler, bir robot aracılığıyla kariyer hedeflerine göre ders seçebilecek....

















Etiketler: Bakan’In  Kürsüye  Çıkardığı  İki  Öğrenci  Ders  Seçme  İşlemi  Canlı  Yayında  Anlattı  
  haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER