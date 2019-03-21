Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2018 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, haksız rekabeti önlemek ve tüketiciyi korumak amacıyla bakanlık tarafından piyasadaki veya kullanımdaki u¨ru¨nler, teknik du¨zenlemelere uygunluğu ve gu¨venliği açısından yoğun bir şekilde denetlendi. Bu kapsamda, bakanlık tarafından ölçu¨ ve ölçu¨ aletleri, hazır ambalajlı mamuller ile petrol ve LPG piyasasına yönelik muayene ve denetim faaliyetleri gerçekleştirildi. Bu kapsamda 2018'de 3 bin 339 hazır ambalajlı ürünün denetimi yapıldı....



































