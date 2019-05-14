LPG'li araçların kapalı otoparklara girebilmesini sağlayacak düzenlemede önemli bir aşamaya geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı konuyla ilgili yönetmelik taslağını hazırlayarak, sektörün görüşüne sundu. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik'te yapılan değişiklik taslağında yer alan bilgilere göre, konutların yer aldığı binalar kapsam dışında bırakıldı....



































