Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 24 Mayıs ile biten haftada 8 milyar 466 milyon 652 bin lira arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 24 Mayıs ile biten haftada 8 milyar 466 milyon 652 bin lira arttı.

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