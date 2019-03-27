Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, Türkiye'de yerleşik bankaların yurt dışında yerleşik bankalara likidite vermedikleri veya bu bankalar ile TL-yabancı para takas işlemi yapmadıkları, bu nedenlerle yurt dışı piyasalarda TL'nin faizinin çok yükseldiği yönündeki değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

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