BARCELONA, FENERBAHÇE’NİN GÜNDEMİNDEKİ BUFFON İLE İLGİLENMEDİKLERİNİ AÇIKLADI!
İspanyol devi Barcelona, Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Gianluigi Buffon ile ilgilenmediklerini açıkladı.
Ünlü İtalyan gazeteci Di Marzio, Fenerbahçe'nin PSG'den ayrılan efsane kaleci Gianluifi Buffon'a transfer teklifinde bulunduğunu yazmıştı. İtalyan basını da Fenerbahçe'nin en büyük rakiplerinden birinin Barcelona olduğunu iddia etmişti.
Kaynak: haberinburada....
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