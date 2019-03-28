Fenerbahçe Beko'da gösterdiği performansla birçok kulübün radarına giren Kostas Sloukas için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kısa bir süre önce İspanyol basını, Real Madrid'in Kostas Sloukas ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini duyururken, bu kez farklı bir takım gündeme geldi.

Kaynak: haberinburada....