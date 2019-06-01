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Barışma Teklifi Reddedilen Adam, Kendini, Dini Nikahlı Eşini Ve Yakınlarını Ateşe Verdi
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Barışma teklifi reddedilen adam, kendini, dini nikahlı eşini ve yakınlarını ateşe verdi

BARIŞMA TEKLİFİ REDDEDİLEN ADAM, KENDİNİ, DİNİ NİKAHLI EŞİNİ VE YAKINLARINI ATEŞE VERDİ

Konya'da dini nikahlı eşiyle barışmak isteyen adam, red cevabı alınca kendini ve kendisine engel olmak isteyen eşini, iki çocuğunu ve eşinin ablasını benzin dökerek yaktı.

Tarih : 01 Haziran 2019, 12:00
Puan Ver : Barışma Teklifi Reddedilen Adam, Kendini, Dini Nikahlı Eşini Ve Yakınlarını Ateşe Verdi(9/10)5

Konya'nın Bozkır ilçesinde tartıştığı dini nikahlı eşiyle barışmak isteyen adam, red cevabı alınca kendini ve kendisine engel olmak isteyen eşini, iki çocuğunu ve eşinin ablasını benzin dökerek yaktı. Hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınan 5 kişiden 1' çocuk 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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