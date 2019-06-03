BAŞAKŞEHİR, ABDULLAH AVCI’NIN YERİNE OKAN BURUK İLE ANLAŞTI
Medipol Başakşehir, teknik direktör Okan Buruk ile anlaşma sağladı. İmzalar Ramazan Bayramı sonrasında atılacak.
Kaynak: haberinburada....
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