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Başakşehir giden Emre’nin yerine, Selçuk İnan’a teklif yapmış!

BAŞAKŞEHİR GİDEN EMRE’NİN YERİNE, SELÇUK İNAN’A TEKLİF YAPMIŞ!

Medipol Başakşehir, takımdan ayrılan Emre Belözoğlu yerine, Galatasaray ile sözleşmesi biten Selçuk İnan için nabız yokladı. Tecrübeli isim kariyerini Galatasaray'da sonlandırmak istediği için sarı kırmızılı ekipten gelen yıllık 500 bin euro ve 1 yıllık s

Tarih : 02 Haziran 2019, 17:30
Puan Ver : Başakşehir Giden Emre’Nin Yerine, Selçuk İnan’A Teklif Yapmış!(9/10)5

22. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kaptan Selçuk İnan'ın sözleşmesi 1 yıl daha uzatıldı. Tecrübeli oyuncu 2....

















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