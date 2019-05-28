BAŞAKŞEHİR, SLİMANİ’NİN PEŞİNDE İDDİASI
Sezonu Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bitiren Medipol Başakşehir'in Fenerbahçe'de çok kötü bir sezon geçiren Slimani'nin peşinde olduğu söyleniyor.
Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği ve bir türlü istenilen performansı göstermeyen Slimani için olay bir iddia ortaya atıldı.
Kaynak: haberinburada. ....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Şarkıcı Tuğba Ekinci, Erdoğan’A Övgü Yağdırdı
- Minik Ecrin’İn Ölümüyle İlgili Kan Donduran Gelişme: Üvey Amca Takibe Alındı!
- Kiraz İhracatında Yüzde 20 Artış Bekleniyor
- Tbmm Ziyaretçi Kapılarına Yüz Tanıma Sistemi Yerleştirilecek
- Sigortacılardan Aracıyla Bayram Tatiline Çıkacaklara Uyarı: Poliçelerinizi Kontrol Edin
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
- Edin Dzeko’Dan, ’Fenerbahçe’Ye Transfer Olacak Mısın’ Sorusuna Tek Kelimelik Cevap
- Çin’İn Yeni Treni Saatte 600 Km Hız Yapacak!
- Salep Soğanı Toplayan 4 Kişiye 240 Bin Lira Ceza Kesildi
- Başakşehir’İn Andrea Stramaccioni’Yi Takımın Başına Getireceği İddia Edildi
- Acun Ilıcalı’Dan Fenerbahçelileri Heyecanlandıran Çıkış: Alex’Le İlgili Bombamız Var
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar