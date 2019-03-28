İstanbul Başakşehir'de aniden yola çıkan kamyonet yüzünden bir araç İETT otobüsü ile çarpıştı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı kazada kamyonet sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İstanbul Başakşehir'de yola aniden çıkan bir kamyonetin neden olduğu öne sürülen kazada, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, İETT otobüsüyle çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi yaşamını yitirirken 8 kişi yaralandı. Araçta sıkışan sürücü uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı....



































