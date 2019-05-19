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BAŞBAKAN YARDIMCISININ RUS KADINLA GÖRÜNTÜLERİ AVUSTURYA’DA HÜKÜMETİ YIKTI


Başbakan Yardımcısının Rus Kadınla Görüntüleri Avusturya’da Hükümeti Yıktı
Tarih : 19 Mayıs 2019, 14:00
Puan Ver : Başbakan Yardımcısının Rus Kadınla Görüntüleri Avusturya’Da Hükümeti Yıktı(7/10)3

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, düzenlediği basın toplantısında, eski Başbakan Yardımcısı ve Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı Heinz Christian Strache'nin istifasını kabul ettiğini söyledi. Kurz, FPÖ ile başarılı bir koalisyon oluşturduklarını ancak sürdürülebilmesi için çok fazla fedakarlık yaptığını, özellikle aşırı sağcı partiden kaynaklanan birçok ırkçı ve yabancı karşıtı olayla mücadele etmek durumunda kaldığını anlattı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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