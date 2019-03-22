Diyarbakır'da başkalarının yanında çalışmak istemeyen 4 kardeş kafa kafaya vererek kendilerine ait bir iş yeri açtı. Hiçbir destek almadan deniz konseptli kafe açan kardeşler, kendi işlerinin patronu oldu.

Diyarbakırlı 6 kardeş olan Yetişsin ailesi, başkalarının yanında çalışmaktansa kendi işlerini kurmaya karar verdi. Kardeşlerden Bahar, Fidan, Çiğdem ve Umut, gemi kaptanı olan kardeşleri Fidan'ın tavsiyesi ile deniz konseptinde bir kafe açmaya karar verdi. Yaklaşık bir ay önce bir kısmını borç aldıkları 120 bin lira masrafla 'Titanik Cafe'yi açan kardeşler, burada kendi işlerinin patronu olarak çalışmaya başladı....



































