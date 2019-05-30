BAŞKENT’TE TOPLU TAŞIMADA BİR İLK: ÖZEL YOLCULARA ÖZEL KOLTUKLAR
Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde bir ilki gerçekleştirerek, otobüslerde yaşlılar, engelliler, hamile ve çocuklu kadınların oturması için özel desenli koltuklar tasarladı.
Başkent'in toplu taşıma ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayan Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, otobüslerde bir ilki gerçekleştirerek, otobüslerde yaşlılar, engelliler, hamile ve çocuklu kadınların oturması için özel desenli koltuklar tasarladı.
Kaynak: haberinburada. ....
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