BAYRAK ASMA ÇALIŞMASI YAPAN VİNÇ YAN YATARAK DEVRİLDİ
İstanbul'da dün gece bayrak asma çalışması yapan vinç bir anda yana yatarak devrildi. Devrilen vinç 1,5 saatlik çalışmanın ardından kurtarılırken kazada yaralanan olmadı.
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Karagümrük semtinde gece saatlerinde bayrak asma çalışması yapan vinç, henüz bilinmeyen bir nedenle devrilerek askıda kaldı. Devrilen vinç iki kepçenin çalışması sonucu yaklaşık 1. 5 saat sonra kurtarıldı....
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