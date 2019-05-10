Milli bayramlarda yasal olarak ulaşımı ücretsiz yapamadıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıTunç Soyer, “Sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceğiz“ dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, yolcuların dini bayramlarda ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaklarını, milli bayramlarda ise yasal olarak ücretsiz yapamadıkları için sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceklerini belirtti. Soyer, ayrıca Kültürpark'taki eski İZFAŞ binasının, özel bir üniversiteye tahsisini iptal ettiklerini de söyledi.

Kaynak: haberinburada....