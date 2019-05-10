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Bayram Boyunca İzmir’de Ulaşım 1 Kuruş Olacak

BAYRAM BOYUNCA İZMİR’DE ULAŞIM 1 KURUŞ OLACAK

Milli bayramlarda yasal olarak ulaşımı ücretsiz yapamadıklarını belirten İzmir Büyükşehir Belediye BaşkanıTunç Soyer, “Sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceğiz“ dedi.

Tarih : 10 Mayıs 2019, 15:50
Puan Ver : Bayram Boyunca İzmir’De Ulaşım 1 Kuruş Olacak(6/10)2

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Tunç Soyer, yolcuların dini bayramlarda ulaşım araçlarından ücretsiz olarak faydalanacaklarını, milli bayramlarda ise yasal olarak ücretsiz yapamadıkları için sembolik olarak 1 kuruş ile hizmet vereceklerini belirtti. Soyer, ayrıca Kültürpark'taki eski İZFAŞ binasının, özel bir üniversiteye tahsisini iptal ettiklerini de söyledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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