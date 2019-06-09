Meteoroloji, Ramazan Bayramı tatili sonrası tüm yurdun sağanak yağışların etkisi altına gireceğini ve yağışların Çarşamba gününe kadar devam edeceğini duyurdu.

Ramazan Bayramı tatili boyunca etkisini sürdüren sıcak havanın Pazartesi gününden itibaren yerini sağanak yağışlara bırakması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahmin haritasına göre yarından itibaren yurt genelinde sağanak yağışlar etkili olacak ve hafta ortasına kadar sürecek.

Kaynak: haberinburada....