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BAYRAM TATİLİNİN 3 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 27 ÖLÜ, 211 YARALI


Bayram tatilinin 3 günlük kaza bilançosu: 27 ölü, 211 yaralı
Tarih : 03 Haziran 2019, 19:50
Puan Ver : Bayram Tatilinin 3 Günlük Kaza Bilançosu: 27 Ölü, 211 Yaralı(7/10)3

Ramazan Bayramı tatili, arife günü olan bugün ve 7 Haziran Cuma gününün de kamu personelinin idari izinli sayılmasıyla 9 güne çıktı. Bayram tatili için Cuma günü mesai bitiminde yola çıkan tatilcilerin yoğunluğu bugün de devam etti. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından karayollarında alınan önlemlere rağmen yurt genelinde, Cuma günü saat 18....

















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