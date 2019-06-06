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Bayram tatilinin 6 günlük kaza bilançosu: 61 ölü, 429 yaralı

BAYRAM TATİLİNİN 6 GÜNLÜK KAZA BİLANÇOSU: 61 ÖLÜ, 429 YARALI

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kaza oldu.

Tarih : 06 Haziran 2019, 17:20
Puan Ver : Bayram Tatilinin 6 Günlük Kaza Bilançosu: 61 Ölü, 429 Yaralı(7/10)3

Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde, yapılan tüm uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine çok sayıda ölüm ve yaralanmalarla sonuçlanan kaza oldu. Cuma günü saat 18. 00'den, bugün saat 16....

















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