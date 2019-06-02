BAYRAM TATİLİNİN İLK 2 GÜNÜNDE 46 TRAFİK KAZASI MEYDANA GELDİ: 16 ÖLÜ, 130 YARALI
Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasıyla cuma günü mesai bitimi sonrası yola çıkan tatilcilerin yollarda oluşturduğu yoğunluk, bugün akşam saatlerine kadar sürdü. Bayram tatilinin ilk iki gününde yine çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 16 kişi yaşamını yitirirken, 130 kişi yaralandı....
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