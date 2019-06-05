BAYRAM TATİLİNİN İLK 5 GÜNÜNDE KAZA BİLANÇOSU: 53 ÖLÜ, 355 YARALI
Bayram tatili için 31 Mayıs Cuma günü mesai bitimi sonrası vatandaşlar, tatil yörelerine ya da memleketlerine gitmek için yola çıktı. Özellikle Marmara ve Ege bölgelerinde tatilciler yollarda yoğunluğa neden olurken, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın çok sayıda kaza meydana geldi. Cuma günü saat 18....
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