Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle turizm de hareketlilik yaşanıyor. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, bayramda seyahat edecek kişi sayısının 5 milyonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, “Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye yar

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram tatilinde seyahat edecek kişi sayısının 5 milyonun üzerinde olacağını, bunun da 10 milyar TL'lik ekonomik değer yaratacağını söyledi.

Kaynak: haberinburada. ....