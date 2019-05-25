BAYRAMDA 10 MİLYAR LİRALIK TURİZM HAREKETLİLİĞİ BEKLENİYOR
Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle turizm de hareketlilik yaşanıyor. TÜROFED Başkanı Osman Ayık, bayramda seyahat edecek kişi sayısının 5 milyonun üzerinde gerçekleşmesini beklediklerini belirterek, “Toplam bayram hareketliliğinin ekonomiye yar
Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, bayram tatilinde seyahat edecek kişi sayısının 5 milyonun üzerinde olacağını, bunun da 10 milyar TL'lik ekonomik değer yaratacağını söyledi.
Kaynak: haberinburada. ....
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