BAYRAMDA SAHNEYE ÇIKACAK ÜNLÜLERİN ALACAKLARI ÜCRETLER BELLİ OLDU
Ramazan Bayramı'nda sahneye çıkacak ünlülerin alacakları ücretler belli oldu. Hadise 750 bin lira ile bayramın en çok kazanan ismi olacak.
Kenan Doğulu'dan Sıla'ya Ayşe Hatun Önal'dan, Volkan Konak'a kadar birçok şarkıcı, 4 Haziran'da başlayacak Ramazan Bayramı'nı sahnede geçirecek. Bayram öncesi Konser fiyatları güncellenen ünlülerin alacakları ücretler dudak uçuklattı.
İşte bayramda ünlülerin kazançları ve sahne alacakları yerler;
HADİSE: 750 bin lira/ Kıbrıs, Çeşme, Avusturya
KENAN DOĞULU: 300 bin lira/Çeşme
SİBEL CAN: 450 bin lira/Kıbrıs-Antalya
SILA: 160 bin lira/Kıbrıs
GÜLŞEN: 650 bin lira/Antalya, Kıbrıs, Çeşme, Almanya
AŞKIN NUR YENGİ: 160 bin lira/2 gün Kıbrıs, 1 gün Çeşme
EBRU GÜNDEŞ: 450 bin lira/Kıbrıs, Antalya
YILDIZ TİLBE: 650 bin lira/ Kıbrıs, Antalya, Çeşme
ALEYNA TİLKİ: 100 bin lira/Kıbrıs
BÜLENT ERSOY: 500 bin lira/Kıbrıs, Çeşme, Antalya
SERKAN KAYA: 600 bin lira/ Çeşme, Kıbrıs, İstanbul
LİNET: 350 bin lira/Kıbrıs, Antalya, Çeşme
KORAY AVCI: 150 bin lira/Kıbrıs
MUAZZEZ ERSOY: 100 bin lira/Kıbrıs
VOLKAN KONAK:150 bin lira/Kıbrıs
ROBER HATEMO: 130 bin lira/Kıbrıs
FUNDA ARAR: 200 bin lira/Kıbrıs
HANDE YENER: 600 bin lira/Edirne, Mersin, Didim, Bodrum, Kıbrıs
AYŞE HATUN ÖNAL: 140 bin lira/Çeşme, Antalya
SELAMİ ŞAHİN: 200 bin lira/Çeşme Kıbrıs
Kaynak: haberinburada....
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