CHP tarafından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Mansur Yavaş'a BBP'li Serkan Yücel'den geldi. BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Yücel, Yavaş'a yönelik olarak “Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir talebesi olarak canı gönülden sizin kazanmanızı isterim. Şahsen oyumu size atacağım“ dedi....



































