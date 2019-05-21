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BDDK 100 Bin Dolar ve Üstü Alımlarda Bir Gün Bekleme Kararına Açıklık Getirdi

BDDK 100 BİN DOLAR VE ÜSTÜ ALIMLARDA BİR GÜN BEKLEME KARARINA AÇIKLIK GETİRDİ

BDDK, 100 bin dolar üzeri işlemlerle ilgili döviz alımı kararına açıklık getirdi. Açıklamada, “Reel döviz talebi olan tüzel kişilere ve 100 bin dolardan az efektif dahil döviz talebi olan gerçek kişilere yönelik hiçbir kısıtlama içermemektedir“ denildi.

Tarih : 21 Mayıs 2019, 15:20
Puan Ver : Bddk 100 Bin Dolar Ve Üstü Alımlarda Bir Gün Bekleme Kararına Açıklık Getirdi(5/10)1

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 100 bin dolar üzeri işlemlere yönelik dünkü kararla ilgili yeni bir açıklama yaptı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada. ....

















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