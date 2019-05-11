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Bebeğini Kucağına Alan Fahriye Evcen, Reklam Yüzü Oldu!

BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALAN FAHRİYE EVCEN, REKLAM YÜZÜ OLDU!

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çiftinin bebekleri Nisan ayında dünyaya gelmişti. Fahriye Evcen, doğum sonrası çalışmalarına devam etti.

Tarih : 11 Mayıs 2019, 00:20
Puan Ver : Bebeğini Kucağına Alan Fahriye Evcen, Reklam Yüzü Oldu!(7/10)3

Kısa bir süre önce doğum yapan Fahriye Evcen, dünyaca ünlü bir lens markasının yüzü oldu. Kontakt lenslerle objektiflere poz verdi.

MARKA YÜZÜ OLDU

Geçtiğimiz günlerde doğum yaparak bebeğini kucağına alan güzel oyuncu FahriyeEvcen, dünyaca ünlü bir lens markasının reklam yüzü oldu....

















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