’BEBEK BENDEN DEĞİL’ DİYEREK SEVGİLİSİNİ DÖVDÜ, BEBEĞİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bebeğin kendisinden olmadığını iddia ettiği sevgilisini darp edip, 2 aylık bebeği de öldürmekle tehdit eden adam tutuklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Osman Kaylak ile S. B. , 2 yaşındaki bebekleri yüzünden tartışmaya başladı ve çocuğun kendisinden olmadığını ileri sürerek S....
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