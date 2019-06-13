BEDELLİ ASKERLİKTEN DEVLETİN KASASINA YILLIK 5 MİLYAR TL GELİR BEKLENİYOR
Meclis gündeminde tartışmalara neden olan yeni askerlik sisteminde giderlerin toplamı 3 milyar olarak öngörülürken gelir ise 5 milyar olarak hesaplandı.
Yeni askerlik sisteminin mali boyutu belli oldu. Yeni sistemde giderlerin toplamı 3 milyar lira olarak öngörülürken gelir ise 5 milyar lira olarak hesaplandı. TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz, yeni sistemin ayrıntılarını şöyle açıkladı....
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