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Behzat Ç.’nin Yeni Kadrosundan İlk İsimler Belli Oldu

BEHZAT Ç.’NİN YENİ KADROSUNDAN İLK İSİMLER BELLİ OLDU

3 sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen ve 6 sene önce ekranlara veda eden fenomen dizi Behzat Ç., bu kez BluTV'nin özel yapımı olarak geri dönüyor. Dönüşü büyük heyecan ve merak yaratan dizinin yeni kadrosundan ilk isimler belli oldu.

Tarih : 10 Mayıs 2019, 00:50
Puan Ver : Behzat Ç.’Nin Yeni Kadrosundan İlk İsimler Belli Oldu(8/10)4

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı, hafızalara kazınan polisiye dizi Behzat Ç. , 6 yıllık bir aradan sonra bu kez Türkiye'nin sevilen dijital platformu BluTV ile geri dönüyor. BluTV'nin özel yapımı olan dizinin dönüşü sevenlerinde büyük heyecan yaratırken kadroda kimlerin yer alacağı merak konusuydu....

















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