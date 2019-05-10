3 sezon boyunca izleyicileri ekran başına kilitleyen ve 6 sene önce ekranlara veda eden fenomen dizi Behzat Ç., bu kez BluTV'nin özel yapımı olarak geri dönüyor. Dönüşü büyük heyecan ve merak yaratan dizinin yeni kadrosundan ilk isimler belli oldu.