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Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard’dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf

BELÇİKA-TÜRKİYE MAÇINI BIRAKIP HAMBURGER YEMEYE GİDEN EDEN HAZARD’DAN YILLAR SONRA GELEN İTİRAF

2011 yılında Türkiye ile oynadıkları milli maçı bırakıp hamburger yemeye giden Belçika Milli Takımı ve Chelsea'nin yıldız futbolcusu Eden Hazard, “O gece aptalca bir şey yaptım.“ dedi.

Tarih : 24 Mart 2019, 17:00
Puan Ver : Belçika-Türkiye Maçını Bırakıp Hamburger Yemeye Giden Eden Hazard’Dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf(8/10)4

Belçika Milli Takımı'nın yıldız futbolcusu Eden Hazard, 2011 yılında Türkiye'ye karşı oynadıkları maçtan sonra ailesiyle yediği hamburgerin hikayesini paylaştı. 20 yaşındayken EURO 2012 Elemeleri maçında Türkiye karşısında ilk 11'de başlayan ancak ikinci yarıda oyundan alınan Hazard, teknik direktörü Georges Leekens'in bu kararına sinirlenerek sahayı terk etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada....

















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