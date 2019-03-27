Geçtiğimiz sezon adı sık sık Fenerbahçe ile anılan, fakat Everton tarafından Fiorentina'ya kiralayan Kevin Mirallas Galatasaray'a teklif edildi. Bonservisi Everton'da olmasına rağmen Olympiakos ve Fiorentina gibi takımlara kiralık olarak gönderilen Belçikalı futbolcu Kevin Mirallas menajeri aracılığıyla sarı kırmızılı kulübe önerilirken, başarılı teknik adam Fatih Terim'in oyuncuyu değerlendirmek üzere kararını sezon sonuna bıraktığı belirtildi.

Kaynak: haberinburada....