Belçika Ordusu'nun 4 milyar euro, toplu ödeme yaparak ABD'den sipariş ettiği F-35 uçaklarının hatalı olduğu ortaya çıktı. Alınan 34 adet F-35'in savaşa uygun olmadığı ve pilotları tehlikeye sokacağı tespit edildi.