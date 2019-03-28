BELÇİKA’NIN, ABD’DEN 4 MİLYAR EUROYA ALDIĞI F-35’LER DAYANIKLILIK TESTİNİ GEÇEMEDİ
Belçika Ordusu'nun 4 milyar euro, toplu ödeme yaparak ABD'den sipariş ettiği F-35 uçaklarının hatalı olduğu ortaya çıktı. Alınan 34 adet F-35'in savaşa uygun olmadığı ve pilotları tehlikeye sokacağı tespit edildi.
Belçika Ordusu'nun ABD'den sipariş ettiği F-35 uçaklarının hatalı olduğu tespit edildi. Uçakların, savaşa uygun olmadığı, pilotları tehlikeye sokacağı açıklandı. Belçika, 4 milyar Euroluk, toplu ödeme yaparak 34 adet F-35 uçağı almıştı....
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