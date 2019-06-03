BELEDİYE 10 YILLIK KİRA İSTENİNCE DÜKKANI, ŞEHİT VE GAZİ AİLELERİ DERNEĞİNE ÇEVİRDİ
Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi, Hacı K. tarafından kullanılan dükkanın 10 yıllık kirasını talep etti. Hacı K. dükkanı boşaltmamak için Hacı K. Dilovası Şehit ve Gazi Aileler Derneği'ni kurup, dernek merkezi olarak da dükkanı gösterdi.
Kocaeli'nin Dilovası Belediyesi, belediyeye ait dükkanı yaklaşık 10 yıldır kira vermeden, inşaat firması olarak kullanan Hacı K. 'ye biriken kira borcunu ödemesini bildirip, tahliye yazısı gönderdi. Hacı K....
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Meteoroloji’Den Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
- İl İl Bayram Namazı Saatleri 2019 Diyanet Tarafından Açıklandı
- İran’Dan Abd’Nin Şartsız Müzakere Teklifine Cevap: Kelime Oyununu Bırakın
- Honaz’Da Seçimi Kazanan Chp’Li Yüksel Kepenek, Gözyaşlarını Tutamadı
- Mazbatası Elinden Alınan Eşinin Yerine Seçime Girdi, Oyları Artırarak Muhtar Seçildi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Abd’De Denizde Yüzen Genç Kız, Köpek Balığının Saldırısına Uğradı
- Singapur’Da Akılalmaz Olay! 13 Yaşındaki Çocuğun Şakası Nedeniyle İki Savaş Uçağı Havalandı
- Kraliyet Gelini Meghan Markle İçin ’Ahlaksız’ Diyen Trump, İddiaları Yalanladı
- Venedik’Te Dev Cruise Gemisi Kontrolden Çıkıp Yolcu Gemisine Çarptı! Yaralılar Var
- Kadınlar Market Sahibinin Dikkatini Dağıttı, İki Çocuk Hırsızlık Yaptı
Bu Haberle İlgili Yorumlar