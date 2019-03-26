BELEDİYE BAŞKANLARININ KATILDIĞI PROGRAMDA ERDOĞAN SÜRPRİZİ
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz ve Cumhur İttifakı'nın 20 ilçe belediye başkan adayı konuk olduğu programda Cumhurbaşkanı Erdoğan sürprizi yaşandı.
Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk'ün sunduğu, “Aslında Ne Oldu“ programı dün akşam Balıkesir'deydi. Programa katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Yücel Yılmaz ve Cumhur İttifakı'nın 20 ilçe belediye başkan adayları projelerini anlattı.
Kaynak: haberinburada....
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Mansur Yavaş’Tan Balkon Konuşması: Bugün Ankara’Da Kaybeden Özhaseki Ve Kirli Siyasetidir
- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Fahrettin Altun’Dan İstanbul Açıklaması
- Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu’Na Çevirdi
- Son Dakika! Meral Akşener’Den İlk Açıklama: Bu Seçimin Kazanını Millet İttifakı
- Artvin Hopa’Da Sahil Yolu Üzerindeki Tünel Çöktü! Bölgeye Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
EKONOMİ HABERLERİ
- 1'e 5 Veriyor! Yöneticiliği Bırakıp Girdiği İşte, Paraya Para Demiyor
- Çalışanlar Dikkat! Bunu Yapan İşten Kovulacak
- Abd'de Federal Hükümetin Tarihin En Uzun Kapanışını Yaşamasının Ardından, Maaş Alamayan Çalışanlar Çareyi Tefecilerde Buldu
- Kestane Üretimi Tehdit Altında! Önüne Geçilmezse Ağaçlar Yok Olabilir
- Uludağ'daki 1 Kilometrelik Teleferik Kuyruğu Sokaklara Yayıldı
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Türkiye’Den Hareket Eden Tankeri Kaçıranlar Terör Suçundan Yargılanacak
- İngiliz Kadın 55 Yaşında Kendi Torununu Doğurdu
- Çok Konuşulacak Açıklama! Cami Saldırısının Arkasında Mossad Mı Var?
- Suriye’Nin Halep Kentine Düzenlenen Saldırıların Arkasında İsrail’İn Olduğu Ortaya Çıktı
- Belçika’Nın, Abd’Den 4 Milyar Euroya Aldığı F-35’Ler Dayanıklılık Testini Geçemedi
Bu Haberle İlgili Yorumlar