Isparta'da bir belediye işçisinin yol kenarındaki otları biçerken park halinde duran aracın zarar görmemesi için üzerini brandayla örtmesi araç sahibini duygulandırdı.

Isparta'da yol ve kaldırım kenarlarındaki otları biçen iki belediye personelinin park halindeki otomobilin zarar görmemesi için yaptıkları çalışma, araç sahibini duygulandırdı. Aracın etrafını brandayla kapatan personelin iş ahlakı takdir toplarken, görüntüleri izleyen araç sahibi, “Ne güzel temizlemişler. Hem kaldırımları hem yollarımızı pırıl pırıl etmişler....



































