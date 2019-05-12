Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, CNN TÜRK'te yayınlanan 'Hafta Sonu' programında açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki birkaç ayda enflasyonda keskin bir düşüş yaşanacağını söyleyen Albayrak, “Mali tablonun başlıca sorumlusu ABD değil, Çin“ dedi.

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