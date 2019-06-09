BEREN SAAT VE BELÇİM BİLGİN AYKUT CÖMERT’İN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Beren Saat ve Belçim Bilgin genç yaşta hayata veda eden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert'in cenazesinde gözyaşlarına boğuldu.
Bir süredir mücadele ettiği kansere yenilerek hayatını kaybeden fotoğraf ve video sanatçısı Aykut Cömert, bugün son yolculuğuna uğurlandı.
ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ
Aykut Cömert'in naaşı Zincirlikuyu Camii'de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na götürüldü.
BİRÇOK ÜNLÜ İSİM KATILDI
Cenaze törenine katılanlar arasında Belçim Bilgin, Berfin Erdoğan, Beren Saat, Kenan Doğulu, Didem Soydan, İlker Kaleli, Metin Hara, Mert Fırat ve eşi İdil Fırat da vardı....
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