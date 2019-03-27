Önümüzdeki sezon bütçede ciddi şekilde daralmaya gidecek olan yönetim, kulübü altyapı ile ayağa kaldıracak. Mevcut kadrodaki gençlerle birlikte geleceğin takımı kurulacak.

Yeni bir 'Feda' dönemine hazırlanan Beşiktaş bu doğrultuda kadroyu da gençleştirmenin planlarını yapıyor.

Kaynak: haberinburada. ....